مع قرب الفصل الدراسي الثاني.. زيادة في أسعار الأدوات المكتبية

كتبت- دينا كرم:

قال بركات صفا، نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية والهدايا، لـ"مصراوي"، إن هناك ارتفاع في أسعار الأدوات المكتبية بنسبة تتراوح بين 10% و20% مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

وأضاف أن الزيادة قد ترفع سعر الدستة بمقدار 10 جنيهات، بينما قد تزيد أسعار الكشاكيل بمقدار جنيه إلى جنيهين للكشكول الواحد، وكذلك أسعار الأقلام.

وأرجع صفا هذه الزيادة إلى عدة عوامل منها ارتفاع أسعار الورق الذي يتم استيراده بنسبة 60%، والذي ارتفع سعره ليصل إلى 35 و36 ألف جنيه للطن، ويتم استيراد الورق من دول مثل الصين وإندونيسيا لسد العجز في الإنتاج المحلي.

بالإضافة لارتفاع أسعار الورق، فإن زيادة تكاليف الإنتاج أدت إلى ارتفاع الأسعار والتي تشمل ارتفاع أسعار الكهرباء الصناعية، والنقل والطاقة بالإضافة إلى زيادة أجور العمالة، خاصة في المصانع التي تعتمد على معدات ثقيلة وخطيرة، وفق صفا.

وأشار إلى أن زيادة تكاليف استيراد مستلزمات الإنتاج مثل الحبر والسن الخاص بالأقلام أدت أيضا الى ارتفاع الأسعار، حيث يتطلب استيراد خامات محددة بجودة معينة لضمان كفاءة المنتج، حيث يتم التصنيع محليا بينما يتم استيراد مستلزمات الانتاج.

وأكد صفا أن سوق الفجالة، كأكبر مركز لتجارة الأدوات المكتبية، قد يحاول امتصاص الزيادة في الأسعار، خاصة لدى التجار الذين يمتلكون مخزونا كبيرا، خاصة لأن المخزون قد يتأثر وقد تتلف المنتجات مثل الأقلام الجاف إذا لم يتم بيعها بشكل سريع، لذلك سيحاولون امتصاص أي زيادة ويبتعدون عن رفع الأسعار.

وأشار إلى أن بعض المكتبات بدأت بطرح عروض وخصومات تتراوح بين 15% و20% لتسريع حركة البيع مع بداية الفصل الدراسي الثاني، وذلك حتى لا يتبقى مخزونا لديهم خاصة أنه الترم الأخير هذا العام.

وأضاف صفا أن هناك تغير في سلوك الأسر المصرية في شراء الأدوات المدرسية، حيث أن الشراء أصبح يقتصر على الاحتياجات الفورية فقط بسبب ارتفاع الأسعار.

وأضاف: "الطلبة لم يعودوا يشترون بكميات كبيرة كما كان في السابق، حيث يمكن استخدام كشكول واحد لأكثر من مادة دراسية."

وأكد صفا أن الكتب الخارجية لن تتأثر كثيرا بارتفاع الأسعار، حيث يتم تصنيعها قبل بداية الموسم بفترة طويلة، وغالبا ما تحمل أسعار ثابتة لا يمكن تغييرها بعد الطباعة، لذلك من الصعب أن يقوم التجار برفع أسعارها.

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