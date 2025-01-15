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إكسون موبيل تكتشف مكامن الغاز الطبيعي في البحر المتوسط قبالة سواحل مصر

01:00 م الأربعاء 15 يناير 2025

شركة إكسون موبيل

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كتبت- دينا كرم:

أعلنت شركة إكسون موبيل اكتشافها للغاز الطبيعي قبالة ساحل مصر على البحر الأبيض المتوسط، بحسب ما نشرته وكالة "بلومبرج".

وأضافت الشركة في بيان لها، وفق بلومبرج، أنها أكملت حفر البئر الاستكشافي نفرتاري-1 في منطقة شمال مراقيا، التي تقع على بعد حوالي خمسة أميال من الساحل الشمالي لمصر.

وقالت إكسون: "تم العثور على خزان للغاز، وسنواصل تقييم النتائج" موضحة أن البئر تم حفره باستخدام سفينة الحفر "دي إس 9" التابعة لشركة "فالاريس" (Valaris Ltd).

وكانت "إكسون" قد أعلت عن دخولها إلى كتلة ماراكيا في عام 2019، وباعت حصة قدرها 40% لشركة "قطر للطاقة" في عام 2022.





شركة إكسون موبيل الغاز الطبيعي البحر الأبيض المتوسط
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