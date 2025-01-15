بعد استبعاد اسهمه وأسهم الأطراف المرتبطة به.. أحمد عز يتقدم بطلب تظلم للرقابة المالية

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية تقدم أحمد عز – المساهم الرئيسي بشركة حديد عز والذي يمتلك نسبة تزيد عن 68% من أسهم الشركة – بطلب أودعه مكتب التظلمات بتاريخ 14 /1/2025 وقيد برقم (1) لسنة 2025

ووفق البيان المرسل من الهيئة والمنشور على شاشة البورصة، أن التظلم خاص باستبعاد أسهم أحمد عز وأسهم الأطراف المرتبطة به من التصويت على قرارات الجمعية العامة غير العادية المتعلقة بالشطب الاختياري لأسهم الشركة.

وأضافت الهيئة، أنه تقرر تحديد من قبل المستشار رئيس لجنة التظلمات يوم الأربعاء الموافق 22 يناير 2025 للنظر في التظلم.

وقررت البورصة وقف التداول على أسهم حديد عز لمدة 10 دقائق حتى رد الشركة على بيان الهيئة المنشور.

كانت شركة حديد عز أفصحت أمس زيادة سعر شراء أسهم الشطب لـ 138.15 جنيه وفق القيمة العادلة التى أقرتها أمس شركة BDO كيز للاستشارات المالية عن الأوراق المالية -هي المستشار المالي المستقل المكلف بتحديد القيمة العادلة للسهم.









