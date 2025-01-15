تراجع الليمون .. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- دينا كرم:

تراجعت أسعار الفلفل، والملوخية، والخيار، والليمون البلدي، والبصل الأحمر، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بينما ارتفعت أسعار الكوسة والباذنجان واليوسفي، مقارنة بأسعار أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضراوات فاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 3.5 و6.5 جنيه.

البطاطس تتراوح بين 6 جنيهات و11 جنيها، بزيادة خمسين قرشا.

البصل الأحمر تراوح بين 9 جنيه و13 جنيه، بتراجع خمسين قرشًا.

البصل الأبيض يتراوح بين 7 جنيهات و15 جنيها.

الكوسة تتراوح بين 8 جنيهات و 16جنيهًا، بزيادة جنيه.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 13 و19 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 15 و21 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الملوخية تتراوح بين 7 و9 جنيهات، بتراجع جنيه.

الخيار الصوب يتراوح بين 13 و17 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الخيار البلدي يتراوح بين 9 و13 جنيها.

أسعار الفاكهة

جوافة تتراوح بين 14 و24 جنيهًا.

بلح سيوي يتراوح بين 35 و75 جنيهًا.

برتقال بلدي يتراوح بين 7 جنيهات و11 جنيهًا.

يوسفي يتراوح بين 6 و17 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الليمون البلدي يتراوح بين 25 و45 جنيهًا، بتراجع 5 جنيهات.