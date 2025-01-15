كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 15-1-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن انخفض سعره بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء في مصر.

يذكر أن سعر الذهب انخفض بنحو 10 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء في مصر، مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 15-1-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 4275 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 3740 جنيه.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3206 جنيه.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 2494 جنيه.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 1781 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 132946 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 29920 جنيه.

وهبط سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.08% إلى نحو 2661 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، بنهاية التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب