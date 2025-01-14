4 أسباب وراء انخفاض أسعار الذهب اليومين الماضيين

كتبت- آية محمد:

أرجع خبراء الذهب خلال حديثهم مع مصراوي، تراجع سعر الذهب بنحو 75 جنيها خلال تعاملات أمس واليوم إلى 4 أسباب أساسية منها تراجع الدولار مقابل الجنيه وارتفاع العرض في ظل انخفاض الطلب بشكل ملحوظ.

خلال أمس واليوم انخفضت أسعار الذهب أمس بنحو 75 جنيهًا على مدار الاثنين واليوم الثلاثاء مقارنة بمستواها بنهاية تعاملات الأحد.

برر نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا

خلال حديثه مع "مصراوي"، انخفاض أسعار الذهب في السوق المحلية جاءت بفعل تراجع الأسعار عالميًا، وزيادة العرض من الذهب مع ضعف الطلب.

شح السيولة

وأضاف نجيب أن المواطنين لا يمتلكون السيولة الكافية لشراء الذهب في الوقت الحالي وسط زيادة الالتزامات الأخرى التي تقع على عاتقهم وتعيق اهتمامهم في شراء الذهب.

وبشكل عام يشهد الإقبال على شراء الذهب خلال شهري يناير وفبراير انخفاضا مقارنة بباقي شهور السنة، وفق نجيب.

انخفاض الدولار

وقال لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك عاملين أساسيين في تحديد أسعار الذهب هما سعر أوقية الذهب عالميًا وسعر صرف الدولار أمام الجنيه.

وأضاف منيب، أن سعر الذهب هو ناتج ضرب سعر أوقية الذهب عالميًا في سعر صرف الدولار أمام الجنيه.

وسجل سعر الذهب عيار 21 اليوم في نهاية التعاملات نحو 3750 جنيها للجرام، وسعر الجنيه الذهب وصل إلى 30000 جنيه.

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