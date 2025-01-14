ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 1.44% إلى مستوى 28967 نقطة، بختام جلسة اليوم الثلاثاء.



وزاد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.19% وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.22%.



وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 326.09 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 124.59 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 201.49 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 انخفض بنسبة 2.46% إلى مستوى 28556 نقطة، بختام جلسة أمس الاثنين.