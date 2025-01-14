انخفاض سعر الذهب بمنتصف تعاملات الثلاثاء

كتبت- آية محمد:

انخفض سعر الذهب بنحو 30 جنيها، بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء في مصر، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 2507 جنيهات للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 3223 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 3760 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 4297 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 30080 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وصعد سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.13% إلى نحو 2667 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، بمنتصف التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي:

أسعار الذهب