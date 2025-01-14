"سهم حديد عز" يقفز خلال صباح تعاملات اليوم 5.88% ليسجل 127.79 جنيه

كتبت- أمنية عاصم:

قفز سعر سهم شركة حديد عز بنسبة 5.88% - خلال مستهل جلسة اليوم الثلاثاء- ليسجل حاليًا 127.79 جنيه مقابل 120.69 جنيه سعر الفتح.

وجاء ذلك بعد أن أفصحت شركة حديد عز زيادة سعر شراء أسهم الشطب لـ 138.15 جنيه وفق القيمة العادلة التى أقرتها أمس شركة BDO كيز للاستشارات المالية عن الأوراق المالية -هي المستشار المالي المستقل المكلف بتحديد القيمة العادلة للسهم.

ووفق البيان المرسل من الشركة اليوم، قامت الشركة بعقد اجتماع لمجلس إدارة الشركة أمس 13 يناير 2024 لاتخاذ قرار الاستمرار في إجراءات انعقاد الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 28 يناير القادم على أن يكون شراء أسهم المعترضين والمساهمين الذين يبدون رغبتهم في عدم الاستمرار في الشركة بعد الشطب وكذلك شراء الأسهم محل شهادات الإيداع ببورصة لندن – وفقًا لأحكام المادة ( 55) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بواقع 138.15 جنيه.

وأضاف الإفصاح، أن سعر الشطب أعلى 28% من متوسط سعر السهم خلال 3 أشهر السابقة على إعلان نية الشطب وزيادة 40%، وخلال 6 أشهر السابقة على إعلان نية الشطب.









