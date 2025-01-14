لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

البتكوين تعود للارتفاع مسجلة 95 ألف دولار خلال تعاملات اليوم

10:32 ص الثلاثاء 14 يناير 2025

البتكوين

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- آية محمد:

ارتفعت العملة الرقمية بتكوين بنسبة 2.11% خلال تعاملات آخر 24 ساعة لتسجل 95.22 ألف دولار حتى وقت كتابة التقرير، بحسب منصة "كوين ماركت كاب".

كانت البتكوين وصلت إلى نحو 108 ألف دولار قبل نهاية العام الماضي قبل أن تتذبذب صعودا وهبوطا فوق وتحت الـ 100 ألف دولار.

وسجل حجم التداول على عملة "بيتكوين" أكثر من 71 مليار دولار خلال آخر 24 ساعة، فيما ارتفعت القيمة السوقية للـ"بيتكوين" إلى أكثر من 1.88 تريليون دولار حتى منتصف التعاملات اليوم، وفق بيانات المنصة.




البتكوين العملة الرقمية كوين ماركت كاب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
صعود جماعي.. مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء

إعلان

إعلان

* مجدي الجلاد يطرح الأسئلة الصعبة: هل ستعيد التغييرات في الإعلام المصري "التأثير المفقود"؟