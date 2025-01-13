خسر 35 جنيها.. سعر الذهب اليوم في مصر خلال تعاملات الاثنين

كتبت- آية محمد:

انخفض سعر الذهب بنحو 20 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية اليوم الاثنين في مصر، مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

وكان سعر الذهب انخفض بنحو 15 جنيها حتى منتصف تعاملات اليوم، قبل أن يواصل تراجعه بنحو 20 جنيها، ليصل إجمالي انخفاضاته 35 جنيها حتى الآن.

أسعار الذهب

تراجع سعر الذهب عيار 14 إلى 2510 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 3227 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 3765 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 4303 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وانخفض سعر الجنيه الذهب إلى 30120 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.87% إلى نحو 2666 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، بنهاية التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب