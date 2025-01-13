كتب-محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 13-1-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن استقر سعره بحلول التعاملات المسائية الأحد في مصر.

يذكر أن سعر الذهب استقر بحلول التعاملات المسائية الأحد في مصر، مقارنة بمستوى خلال منتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 2025-1-13 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 4332 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 3790 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3249 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 2527 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 1805 جنيهات.

- سعر وقية الذهب بلغت 134723 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 30320 جنيه.

وصعد سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.84 % إلى نحو 2690 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، بنهاية تعاملات الجمعة، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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