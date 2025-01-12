شعبة الذهب تحذر من "الجنيه البلدي": غير مضمون العيار أو الوزن

كتب- حسن مرسي:

حذر عمرو المغربي، عضو مجلس إدارة شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، المواطنين من التعامل مع جنيهات الذهب غير المدوغة والتي يطلق عليها "الجنيه البلدي".

خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أكد المغربي أن هذه الجنيهات غير مضمونة العيار ولا الوزن، وتفتقد إلى أي ضمانات جودة.

وشدد المغربي على أهمية شراء الجنيهات الذهبية والسبائك المدوغة من مصلحة الدمغ والموازين، والتي تحمل علامة المصنع المعتمد.

وأوضح عضو مجلس إدارة شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن هذه الجنيهات تضمن للمشتري الحصول على منتج ذهب عيار 21 قيراطًا، وتوفر له الحماية من الغش والتلاعب.

ونصح المغربي المواطنين بضرورة التأكد من وجود الدمغة الرسمية على أي مشغولات ذهبية يرغبون في شرائها، سواء كانت جنيهات أو سبائك أو مجوهرات، وذلك لضمان حصولهم على منتج أصيل ومضمون.

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