كيف قيم المصريون تطبيق "تليفوني" وما هي أكثر الشكاوى والمخاوف؟

كتبت- دينا كرم:

حصل تطبيق تليفوني الذي دشنته وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمالية قبل أيام لخصم الرسوم الجمركية على الهواتف القادمة من الخارج، على تقييم ضعيف للغاية بين المستخدمين على أجهزة المحمول أندوريد وأيفون.

وجاء تقييم تطبيق "تليفوني" على "جوجل بلاي" على 1.2 من 5 درجات، وفي "آب ستور" حصل على 1.1 نجمة من 5 نجوم، وسط تعليقات سلبية من المستخدمين.

ووصف أحد المستخدمين على آب ستور التطبيق بأنه "أسوأ شيء في عام 2024"، مشيرا إلى حجمه الكبير مقابل وظيفته البسيطة، كما أثار قلقه بشأن جمع البيانات الشخصية وصعوبة حذفها.

وأشار مستخدم آخر على جوجل بلاي إلى أن التطبيق يطلب مساحة 250 ميجابايت، رغم أنه مجرد أداة للاستعلام مضيفا "التطبيق حجمه كبير جدًا ويطلب أذونات كثيرة، وهناك خطأ واضح في طريقة عمله"

في حين وصف مستخدم آخر على آب ستور التطبيق بأنه "تم تصميمه لجمع البيانات والمال وليس لتسهيل حياتنا". كما كتب أحد المستخدمين: "أحيانًا تظهر ضرائب على الهاتف، وأحيانًا لا".

وكتب آخر على جوجل بلاي: "كلما حاولت التسجيل، يظهر لي رسالة تقول استنفذت عدد المحاولات، رغم أنني لم أستخدم التطبيق من قبل."

واشتكى مستخدمون على جوجل بلاي من محدودية عدد المحاولات للتسجيل، مع ظهور رسائل مثل "حاول بعد 24 ساعة"، حتى قبل إجراء أي محاولات، كما انتقد آخرون التطبيق بسبب آلية تحديد ضرائب على الأجهزة، وأبلغ أحدهم أن الضرائب كانت "0.00" ثم ظهرت فجأة مبالغ مستحقة بدون تفسير.

وتم إطلاق تطبيق "تليفوني" (telephony) ، لتسجيل الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج، ضمن قرار تطبيق رسوم جمركية على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج.

والتطبيق متاح لنظامي تشغيل أندرويد و iOS مما يتيح للمستخدمين تسجيل أجهزتهم، كما يتيح التسجيل والاستعلام عن جهازك المحمول بكل سهولة وأمان.

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