"سماد مصر" تتلقى عرض شراء إجباري من شركة ناس الإماراتية

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، تلقي شركة سماد مصر ايجيفرت اليوم -الموافق 12 يناير 2025 -عرض شراء إجباري من شركة ناس للاستثمارات القابضة (الإماراتية) على 90% من إجمالي أسهم رأسمالها، وبما يسمح بعدم شطب قيد أسهم الشركة من جداول البورصة المصرية، وذلك بسعر نقدي قدره 95 جنيه للسهم.

وأوضحت الهيئة في بيان اليوم، أنه جاري متابعة موقف عرض الشراء المحتمل بما يكفل حقوق المتعاملين في ضوء ما نصت عليه أحكام الباب 12 من اللائحة التنفيذية للقانون 95 لسنة 1992.

وأشارت إلى أنه طبقًا للمادة 330 من تلك اللائحة، فإنه على راغب الشراء المحتمل حال افصاحه عن نيته في تقديم عرض الشراء، أن يتقدم به خلال مدة لا تزيد على 60 يومًا من تاريخ الإفصاح، ويجوز للهيئة مد مهلة تقديم العرض لمدة أخرى لا تجاوز 60 يومًا بناء على طلب يتقدم به راغب الشراء المحتمل متى وجدت أسبابًا جدية تقدرها.