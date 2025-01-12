كتبت- أمنية عاصم:

قال أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، في تصريحات لـ "مصراوي" إن البورصة المصرية تسعى لإطلاق مؤشر للأسهم منخفضة التقلبات السعرية خلال يونيو المقبل 2025.

وأوضح أن الهدف من إطلاق هذا المؤشر الجديد لمخاطبة المستثمرين – المحليين أو الأجانب – الذين يرغبون في الاستثمار في أسهم ذات مخاطر أقل بما يساهم في تقليل خسائرهم.

وأضاف الشيخ أن توفير مؤشر للأسهم منخفضة التقلبات السعرية وأحكامه بمعايير محدد سيدعم أداء البورصة؛ نظرًا لأنه سيسهل على المستثمرين الراغبين في التداول على مثل هذه الأنواع من الأسهم.

وأكد أن إطلاق مؤشر استدامة للشركات المتوافقة مع مبادئ الشريعة خلال العام الحالي لا يزال تحت إطار “فكرة " ولم يتم دراسة الأمر بشكل فعال.

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