خبير اقتصادي: مكاسب الاستثمار بالبورصة تجاوزت الذهب في 2024

كتبت- داليا الظنيني:

أكد الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، أن الدولة المصرية تواجه فرصًا كبيرة في مجالات الطاقة والتحول نحو الطاقة الخضراء، مشيرًا إلى إمكانية الدخول في عالم العملات الرقمية وتطوير العملة المصرية عبر سلة من العملات الجديدة، مشددًا على أن عام 2025 سيكون عامًا مليئًا بالأحداث ويتطلب اقتناص الفرص المتاحة.

وفي حواره ببرنامج "أرقام وأسواق" المذاع على قناة "أزهري"، أوضح نافع أن هناك العديد من التحديات، إلا أن الفرص المتاحة في عام 2025 تتزايد، وخاصة فيما يتعلق بالتيسير النقدي من قبل العديد من البنوك المركزية على مستوى العالم.

وعن توقعاته لأسعار الفائدة في مصر، أشار نافع إلى أنه بحلول نهاية العام المالي 2025، من المتوقع أن ينخفض التضخم لأقل من 20%، مما قد يؤدي إلى انخفاض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي، متوقعًا أن تكون نسبة هذا الخفض أقل من 25%.

كما ذكر أن خفض الفائدة سيتبعه نشاط كبير في الأسواق بعد فترة من الجمود، مشيرًا إلى أن تكلفة الاستثمار مرتفعة بسبب تكاليف رأس المال والتشغيل.

وأوضح أن البورصة المصرية حققت نجاحات ملحوظة مقارنة بالأسواق العالمية، حيث سجلت بعض الصناديق المتخصصة في مصر مكاسب تتجاوز 33 و39%، في حين أن مكاسب الذهب بلغت 26% في عام 2024.

اقرأ أيضا:

بيان مهم من الصحة بشأن إلزام المسافرين للسعودية بالحصول على لقاح الحمى الشوكية

برلماني يطالب الحكومة بقرار عاجل لتأجيل تطبيق البكالوريا المصرية



