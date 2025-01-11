هل سترتفع أسعار السكر مع اقتراب شهر رمضان؟ رئيس الشعبة يجيب

كتبت- دينا كرم:

قال حسن الفندي، رئيس شركة الحرية للصناعات الغذائية ورئيس شعبة السكر باتحاد الصناعات، إن أسعار السكر تشهد استقرارا في الأسواق خلال الفترة الحالية، على الرغم من ارتفاع الطلب مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

وتابع فندي، لمصراوي، أن استقرار الأسعار يساعد المستهلكين على تحضير شنط وكرتونة رمضان، في ظل توافر المعروض من السكر دون أي أزمات.

وأضاف الفندي، أن ذلك الاستقرار بسبب توافر كميات كبيرة من السكر في السوق المحلي، بالتزامن مع حصاد محصول البنجر في الأسواق.

وأشار فندي، إلى أن قيام الحكومة العام الماضي باستيراد مليون طن من السكر من الخارج لسد الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، والتي تقدر بنحو 400 ألف طن فقط، أدي إلى وجود كميات كبيرة تزيد عن احتياجات السوق المحلي، مما عزز استقرار الأسعار.

وأوضح الفندي، أن حجم الاستهلاك السنوي للسكر في مصر يبلغ نحو 3 مليون و200 ألف طن سنويا، وأن حجم الانتاج يقدر بنحو 2 مليون و 800 ألف طن سنويا.



وأكد فندي على، أن رجوع شركة مثل شركة القناة لإنتاج السكر، سيساعد في تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وبالتالي يرفع من الإنتاج ويزيد المعروض، حيث أنه من المرجح أن تنتج من 150 الى 200 الف طن سكر سنويا.

وذكر الفندي، أن سعر طن السكر يتراوح حاليا بين 29 و30 ألف جنيه.