استقرار أسعار الأرز بالأسواق رغم تراجعه ألف جنيه للطن.. فما الأسباب؟

كتبت- آية محمد:

قال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إن سعر طن الأرز انخفض بنحو 1000 جنيه للطن بسوق الجملة خلال اليومين الماضيين، حيث تراجع سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة من 18 ألف جنيه إلى 17 ألف جنيه.

وأضاف شحاتة، لمصراوي، أن سعر طن الأرز الأبيض رفيع الحبة انخفض من 27 ألف جنيه إلى ما بين 25 و26 ألف جنيه، كما تراجع سعر الأرز الأبيض عريض الحبة من 28.5 ألف جنيه إلى ما بين 27.5 ألف جنيه.

وأشار شحاتة، إلى أنه على الرغم من انخفاض سعر الأرز في الجملة، إلا أن الأسعار للمستهلك مازالت مستقرة عن مستويات ما قبل الانخفاض.

وأرجع شحاتة، ارتفاع أسعار الأرز على المستهلك في الفترة الحالية، إلى شراء التجار كميات كبيرة من الأرز بأسعار مرتفعة وعدم التمكن من بيع كل الكمية المتوفرة لديهم، بالإضافة إلى زيادة الطلب على شراء الأرز مع اقتراب شهر رمضان.

وأضاف شحاتة، أن أسعار الأرز للمستهلك تختلف من منطقة إلى أخرى.

وأوضح شحاتة، أن الإنتاج المحلي وصل إلى 6.5 مليون طن، مما ينتج حوالي 4.3 مليون طن من الأرز الأبيض، في حين يتراوح الاستهلاك السنوي بين 3.5 و3.6 مليون.

وأكد شحاتة، على وجود وفرة كبيرة في الإنتاج المحلي من الأرز هذا العام، مع وجود فائض يضمن تلبية احتياجات المواطنين بشكل كامل.