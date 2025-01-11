النفط يسجل مكاسب إسبوعية عقب عقوبات أميركية على النفط الروسي

كتبت- دينا كرم:

قفزت أسعار النفط 3% تقريبا في تعاملات أمس الجمعة إلى أعلى مستوياتها منذ ثلاثة أشهر، وسط تأهب بين المتعاملين لتعطل الإمدادات جراء حزمة العقوبات الأميركية التي تستهدف إيرادات روسيا من النفط والغاز، وفق ما نشرته "العربية"

وفرضت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الجمعة عقوبات جديدة على منتجي النفط الروسي وناقلات نفط ووسطاء ومتعاملين وموانئ، بغرض ضرب جميع مراحل إنتاج النفط الروسي وتوزيعه.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 2.84 دولار أو 3.69 % إلى 79.76 دولار للبرميل عند التسوية، وسجلت الأسعار 4.25% خلال الأسبوع في مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.65 دولار، أي 3.58 %، إلى 76.57 دولار، وهو أعلى مستوى منذ ثلاثة أشهر أيضا، وزاد الخام الأميركي بنسبة 3.53% في مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، وارتفع الخامان أكثر من 4% في وقت سابق من الجلسة.

وقال أنس الحجي الشريك الإداري لدى إنرجي أوتلوك أدفايزورز في مقطع فيديو منشور على منصة إكس "تسارع الهند والصين الآن لإيجاد بدائل".

وقال جيوفاني ستونوفو المحلل لدى (يو.بي.إس) إن العقوبات ستستهدف كميات النفط الروسية المصدرة وستجعلها أغلى ثمنا.

وأضاف أن توقيت العقوبات، قبل بضعة أيام فحسب من تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، قد يجعلها ورقة تفاوض في يد ترامب للتوصل إلى اتفاق للسلام في أوكرانيا.

وقال محللون من جيه.بي مورغان في مذكرة: "نتوقع زيادة كبيرة على أساس سنوي في الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.6 مليون برميل يوميا في الربع الأول من 2025، بدعم في المقام الأول... من الطلب على وقود التدفئة والكيروسين وغاز البترول المسال".