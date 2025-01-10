22 مليون مستفيد.. موعد صرف الدعم النقدي "تكافل وكرامة" عن شهر يناير

كتبت- دينا خالد:

يبدأ المستفيدون من الدعم النقدي تحت مظلة « تكافل وكرامة» الصرف عن شهر يناير، الأربعاء المقبل الموافق 15 يناير.

ويمكن للمستفيدين الصرف من خلال جميع ماكينات الصراف الألي المتاحة للبنوك المنتشرة علي مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي قد نجحت في إضافة كافة الأسر الباقية في قوائم الانتظار الخاصة ببرنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، لتحصل على مساعدات الدعم النقدي، لتنهي بذلك قوائم الانتظار في برنامج " تكافل وكرامة".

الجدير بالذكر أنه يتم تقديم دعم نقدي لـ4.7 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بما يشمل 22 مليون مواطن تقريباً، بموازنة تبلغ 41 مليار جنيه سنوياً.