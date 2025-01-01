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ماذا حدث لسعر الذهب في مصر بحلول التعاملات المسائية اليوم؟

05:20 م الأربعاء 01 يناير 2025

أسعار الذهب

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كتبت- دينا كرم:

استقر سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر، بحلول التعاملات المسائية ، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 2493 جنيها للجرام.

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3206 جنيهات للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 21 عند 3740 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4274 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 29920 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وصعد سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.69% إلى نحو 2624 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24) بنهاية التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: اضغط هنا

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