خريطة الأسعار اليوم: انخفاض أسعار الحديد والدواجن وارتفاع الذهب

كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار الدواجن والحديد خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب يصعد خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع البلدي.. أسعار البيض اليوم الأربعاء في الأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الحديد اليوم الاربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم الأربعاء

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الأربعاء في سوق العبور

انخفاض أسعار العدس والدواجن.. أسعار السلع الأساسية اليوم الأربعاء بالأسواق

ارتفاع سعر الذهب اليوم فى مصر بمنتصف تعاملات الأربعاء