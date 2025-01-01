ارتفاع سعر الذهب اليوم فى مصر بمنتصف تعاملات الأربعاء

كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الذهب بنحو 10 جنيهات، بمنتصف التعاملات اليوم الأربعاء في مصر، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات الصباحية، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2493 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 3206 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 3740 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 4274 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 29920 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.69 % إلى نحو 2624 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، بمنتصف التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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