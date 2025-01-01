أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم الأربعاء

كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار الكوسة، والفلفل الحامي، والخيار، واليوسفي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضراوات فاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 3.5 جنيه و5.5 جنيهات.

البطاطس بين 4.5 و 11.5 جنيه.

البصل الأحمر بين 9.5 و11.5 جنيه.

البصل الأبيض بين 8.5 و14.5 جنيه، بزيادة خمسين قرشًا.

الكوسة بين 10 جنيهات و17 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الباذنجان البلدي بين 5 و10 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 15 و21 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي بين 16 و20 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الملوخية بين 7 و10 جنيهات، بزيادة جنيه.

الخيار الصوب بين 14 و18 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الخيار البلدي بين 9 جنيهات و13 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

أسعار الفاكهة

جوافة بين 15 و25 جنيهًا.

بلح سيوي بين 35 و75 جنيهًا.

برتقال بلدي بين 6.5 و10.5 جنيه، بتراجع خمسين قرشًا.

يوسفي بين 6 و16 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الليمون البلدي بين 30 و45 جنيهًا.