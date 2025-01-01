ارتفاع سعر الذهب اليوم فى مصر ببداية تعاملات الأربعاء

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الذهب بنحو 10 جنيهات، ببداية التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء في مصر، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

أسعار الذهب

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2487 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 3198 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 3730 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 4263 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 29840 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.69 % إلى نحو 2624 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، ببداية التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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