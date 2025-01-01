لأول مرة.. مصر تعلن رسميا خطوات تسجيل الموبايلات الجديدة المستوردة «أون لاين»

كتبت- منال المصري:

أعلنت وزارتا المالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تفاصيل تسجيل الموبايل "أون لاين" عبر تطبيق "تليفوني" رسميا ولأول مرة في مصر.

وأكدا في بيان مشترك اليوم أن المنظومة الجديدة تسرى على الموبايلات الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسري على الموبايلات الحالية التى سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير 2025 حيث لا تطبق هذه المنظومة بأثر رجعى.

ذكر بيان مشترك لوزارتي المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تفصيل تسجيل الموبايل في السطور التالية:

- الرسوم والضريبة الجمركية على التليفونات المحمولة المستوردة "كماهى ولم تتغير".

-لكل مواطن قادم من الخارج موبايل «مُعفى» للاستخدام الشخصي لفترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر.

-يتم السماح للمواطنين بتسجيل هواتفهم المحمولة المستوردة بالمنظومة الإلكترونية الجديدة عبر تطبيق «تليفوني» دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.

-يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها «أون لاين» خلال مهلة تمتد، لأول مرة، لثلاثة أشهر عبر تطبيق «تليفوني».

-المنظومة الإلكترونية الجديدة تضمن الحوكمة والاستعلام والتسجيل والسداد الإلكتروني لأي رسوم مستحقة.