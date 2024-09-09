تفاصيل إحالة عدد من كبار منتجي البيض للنيابة بتهمة الاتفاق على رفع الأسعار

كتبت- داليا الظنيني:

علق أحمد نبيل عبدالله، رئيس شعبة بيض المائدة بالاتحاد العام لمنتجي الدواجن، على قرار جهاز حماية المنافسة بتحريك دعوى جنائية ضد 21 من كبار منتجي بيض المائدة، وإحالتهم إلى النيابة العامة بسبب التلاعب في الأسعار.

وقال "عبدالله"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ،ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على "قناة صدى البلد"، اليوم الأثنين، إنه لم يصل إلينا حتى الآن أي إخطار رسمي بشأن إحالة دعاوي جنائية ضد أي شخص من اتحاد منتجي الدواجن حتى الآن.

وتابع: "مجالناش إخطار رسمي، وفوجئنا بالخبر عبر منصات الأخبار الإلكترونية على السوشيال ميديا فقط، ولم يصل لنا أي قرار رسمي حتى الآن، وسنتخذ إجراءات فور إخطارنا مباشرة".

وأضاف: "نتواصل مع كبار وصغار المنتجين لحل الأزمات التي تواجههم بشكل مستمر، ونسعى لعدم وجود أي أزمات بين المزارعين والمنتجين حفاظًا على الأسعار وتجنبًا لحدوث تدهور في السوق".

وأوضح أننا قدمنا استغاثات كثيرة للجهات المعنية بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف وتأثيرها على أسعار البيض في المزرعة، الأمر الذي أدى لتراجع الإنتاج في المزارع.