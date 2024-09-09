خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الحديد واللحوم والذهب يستقر

كتبت- أمنية عاصم:

تراجعت أسعار الدواجن واللحوم والبيض والحديد خلال تعاملات اليوم الاثنين مقارنة بأسعار أمس، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، واستقر أسعار الذهب خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار البيض البلدي اليوم الاثنين في الأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الحديد بالأسواق اليوم الاثنين ( موقع رسمي)

ارتفاع الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الاثنين

انخفاض البلطي.. أسعار السمك اليوم الاثنين بسوق العبور

انخفاض أسعار اللحوم والدقيق والزيت اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

ماذا فعلت أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر بمنتصف التعاملات؟