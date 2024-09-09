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ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين

04:08 م الإثنين 09 سبتمبر 2024

البورصة المصرية

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.33% عند مستوى 30374 نقطة، مع نهاية تعاملات جلسة اليوم الاثنين.

وتراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.57% و هبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.32%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 153.44 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 84.57 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 68مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 تراجع بنسبة 2.44% عند مستوى 30274 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الأحد.

البورصة المصرية EGX30
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