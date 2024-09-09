تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الاثنين 9 سبتمبر

كتبت- أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يومياً بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الاثنين إلى نحو 3863 جنيها ، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 3899 جنيه.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3380 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 2897 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 27040جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.