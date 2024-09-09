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نهر الخير للاستثمار الزراعي تسدد كامل مستحقاتها لبنك مصر

02:15 م الإثنين 09 سبتمبر 2024

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كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة نهر الخير للتنمية والإستثمار الزراعي والخدمات البيئية عن قيامها بسداد كامل التسهيلات الائتمانية الخاصة بالشركة لبنك مصر والتى تقدر بنحو 40 مليون جنيه، وذلك بخلاف الفائدة المستحقة على هذا المبلغ تقدر بنحو 5%.

ووفق الإفصاح المرسل من الشركة للبورصة المصرية، أن ذلك جاء في ضوء قيام الإدارة على تقدم ونجاح الشركة والحفاظ على أموال المساهمين.

وتأسست شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية عام 2011، وتم إدراجها في البورصة المصرية عام 2022. متخصصة في استصلاح وتجهيز الأراضى بالمرافق الأساسية التي تجعلها قابلة للاستزراع وزراعة بعض الأراضي المستصلحة, وتربية جميع أنواع المواشي والحيوانات سواء كان ذلك لإنتاج السلالات أو الألبان أو التسمين أو اللحوم، وتقديم خدمات النظافة ومكافحة الحشرات، وإدارة وتشغيل الجراجات والساحات.

بنك مصر شركة نهر الخير البورصة المصرية
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