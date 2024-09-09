هيئة الاستثمار: تخصيص أراضي استثمارية للشركات الصينية في العلمين والمنيا الجديدة

كتبت- منال المصري:

أعلن حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قبول طلبات الشركات الصينية لتخصيص أراضي استثمارية جديدة في قطاعات متعددة خلال 2024.

وأوضح في بيان للهيئة اليوم أن هذه الأراضي تقع في مدينتي العلمين الجديدة والمنيا الجديدة، مع استهداف جذب استثمارات صينية في القطاعات ذات الأولوية، وهي السياحة والغزل والنسيج والأجهزة المنزلية والطاقة المتجددة وصناعة السيارات خاصة السيارات الكهربائية.

وجاء ذلك وفق البيان خلال استقبل هيبة وفدين صينيين ضم ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص، لبحث ضخ استثمارات جديدة في السوق المصري، وتحويل خطط وبرامج الاستثمار المشتركة إلى استثمارات على أرض الواقع، والاستفادة من التقارب الكبير في أولويات التعاون الاقتصادي.

واستضافت الهيئة العامة للاستثمار على مدار يومين وفد من اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية بالصين، برئاسة يانج ينكاي، نائب مدير اللجنة، وتشانغ تاو، القائم بأعمال سفير الصين بالقاهرة، ووفد من المستثمرين الصينيين في قطاع النسيج، برئاسة كاو جياتشانج، رئيس غرفة التجارة الصينية لاستيراد وتصدير المنسوجات.

واللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية بالصين هي المسؤولة عن الإشراف على الأداء الاقتصادي للدولة، ويرأس اللجنة الرئيس الصيني شي جين بينج.

وأكد الوفدان الصينيان توجيهات القيادة الصينية بتحويل التقارب السياسي والتفاهمات الاقتصادية بين مصر والصين إلى مشروعات استثمارية على أرض الواقع، خاصةً بعد زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الصين مايو الماضي، ومشاركة رئيس مجلس الوزراء، دكتور مصطفى مدبولي، في الدورة العاشرة من منتدى التعاون الصيني- الأفريقي "فوكاك" الذي استضافته بكين الأسبوع الماضي.

وقال حسام هيبة إن الشركات الصينية العاملة في مصر، والتي يتجاوز عددها الألفين شركة، نجحت في تحقيق صالح البلدين، عبر نقل التكنولوجيا الحديثة إلى السوق المصري وتوفير فرص عمل لآلاف المواطنين، وزيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية.

وفي نفس الوقت حققت عوائد استثمارية وانتشار واسع داخل السوق المصري والأسواق المجاورة التي ترتبط مع مصر باتفاقيات تجارية، لذا تسعى الحكومة المصرية دائماً بدعم توسعات الشركات الصينية في مصر، وفق هيبة.