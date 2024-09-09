الضرائب تشكل لجنة مشتركة مع نقابة المهن التمثيلية لحل المشكلات الضريبية

كتبت- منال المصري:

قال شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن توجه وزير المالية والحكومة ككل هو تقديم التيسيرات والتسهيلات والعمل على وضع خطوات إصلاحية كبرى ستقضي على الغالبية العظمى من المشكلات التى تواجه مجتمع الأعمال والمستثمرين والفنانين وغيرهم.

وأوضح في بيان للمصلحة اليوم، أن كل ذلك يأتي من أجل جذب رؤوس الأموال، والاستثمارات الجديدة، وزيادة وتعظيم الاستثمارات الحالية، والحفاظ على القوى الناعمة من الفنانين.

وأشار الكيلاني إلى "أننا لن نسمح بوجود أى معاناة فنحن نتفهم جيدا التحديات التي تواجه المجتمع الضريبي ونعمل على وضع إصلاحات لمواجهتها".

وأكد أن وزير المالية يتبنى هذا الأمر بنفسه من أجل أن نسير قدما لتحقيق هذه الإصلاحات، فهناك رغبة حقيقية في التغيير للأفضل والأحسن ونعمل على الحفاظ على ذلك .

وقالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن اللجنة المشتركة التي تم تشكيلها بين كل من مصلحة الضرائب المصرية ونقابة المهن التمثيلية تتولي تنسيق اجتماع دوري لها بشكل مستمر طبقاً لإحتياجات نقابة المهن التمثيلية، والمساعدة في حل المشكلات الخاصة بأعضاء نقابة المهن التمثيلية والتواصل مع المأموريات التابعة لتذليل تلك المشكلات وحلها .

وأضافت أن اللجنة المشتركة ستقوم بتقديم المساعدة والمشورة في تقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بأعضاء نقابة المهن التمثيلية، وتقديم الدعم الفني لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الالكتروني، وكذلك العمل على توعية وتوضيح القوانين والتعليمات الضريبية لأعضاء النقابة، وإنشاء جسر تواصل وترابط بين المصلحة ونقابة المهن التمثيلية .

وأوضحت عبد العال أن وزير المالية يحرص على فتح قنوات تواصل مستمرة مع كافة مؤسسات المجتمع المدني والضريبي المختلفة لعرض وحل المشاكل وتسهيل الإجراءات لكافة الممولين ونشر الوعي الضريبي اللازم لتطبيق القانون بشكل سليم .

وأضافت أن فناني مصر هم رموز لهم قدر كبير داخل نفوس كل المصريين ولهم دور هام في تشكيل وجدانهم ، والسعي دائما لتقديم المساعدة وتذليل العقبات أمامهم.

ووعدت عبد العال بالقيام بدراسة كافة المطالب التي تم عرضها خلال اللقاء والعمل على إعداد مقترحات وآليات لتنفيذها من خلال التنسيق المشترك مع نقابة المهن التمثيلية.

وقال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية إن جميع الفنانين ملتزمون ضريبيا وحريصون على سداد الضريبة المستحقة عليهم، و "لا ندافع ابدا عن أى متهرب أو متلاعب فنحن حريصون على حق الدولة" .

وأكد خلال اللقاء على حرص نقابة المهن التمثيلية وحرصه شخصيا على مصالح الفنانين، وحل كافة مشكلاتهم وخاصة المشكلات الضريبية.

كما طالب بمجموعة من المطالب وعلى رأسها ضرورة الاهتمام بالفنانين من كبار السن الذين يمثلون جزءا من تاريخ الفن المصري، وتوفير خدمة ضريبية متميزة لهم من خلال مساعدتهم في تقديم اقراراتهم الضريبية، وفق عبد العال.

كما طالب بتطبيق سياسة الشباك الواحد في تعامل الفنانين مع الضرائب بمعنى أن يتعامل الفنان مع موظف واحد فقط يقوم بفحص الملف الضريبي الخاص بالفنان وحساب الضريبة المستحقة عليه، وحل أى مشكلات قد تواجهه .

وحضر اللقاء من جانب الفنانين الفنانه لقاء سويدان والفنانه نجلاء بدر ومن جانب الوزارة والمصلحة حسن خشبة رئيس مركز مركز أول متوسطي الممولين والمشرف على مركز ممولي المهن الحرة، ومها علي مديرة المكتب الاعلامي لرئيس المصلحة، وإيناس أمين كبير باحثين بالمكتب الفني لنائب الوزير، وسلوى سمير مدير عام التعاملات الإلكترونية، ومصطفى كوش مدير عام المكتب الفني لرئيس المصلحة.