انخفاض أسعار اللحوم والدقيق والزيت اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

كتبت - أمنية عاصم :

تراجعت أسعار الدقيق، والزيت، المكرونة، واللحوم، والدواجن، والمسلي الصناعي خلال تعاملات اليوم الاثنين مقارنة بأسعار أمس، بينما ارتفع أسعار السكر، والجبن الأبيض، والجبن الرومي، اللبن السائب، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 33.88 جنيه، بزيادة 81 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 54.36 جنيه، بتراجع 8 قروش.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.77 جنيه، بتراجع 1.26 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 78.22 جنيه، بتراجع 8.04 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 36.65 جنيه، بزيادة 1.05 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 19.07 جنيه، بتراجع 11.9 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 63.33 جنيه، بتراجع 14 قرشا.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.23 جنيه، بزيادة قرش.

لتر زيت الذرة: 95.91 جنيه، بتراجع 5.69 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 394.01 جنيه، بتراجع 2.98 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 98.23 جنيه، بتراجع 5.77 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 27.62 جنيه، بزيادة 32 قرشا.

كيلو الفول السائب: 42.9 جنيه، بتراجع 6 قروش.

كيلو الجبن الأبيض: 135.86 جنيه، بزيادة 14.43 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 257.46 جنيه، بزيادة 3.31 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 29.32 جنيه، بزيادة 1.18 جنيه.

كيلو المسلى الصناعي: 99.6 جنيه، بتراجع 11.02 جنيه.