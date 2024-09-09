البترول تجتمع مع شركتي "انفينتي وحسن علام" لمناقشة سبل التعاون

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كتب- أحمد والي:

استقبل المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية المهندس محمد منصور، رئيس شركة إنفينيتي سولار وعمرو حسن علام، الرئيس التنفيذي المشارك لمجموعة حسن علام؛ حيث تم مناقشة سبل التعاون المشترك مع الشركتين في مختلف المجالات المتعلقة بصناعة البترول والغاز في ضوء امتلاك الشركات خبرات في مجال توليد الطاقة المتجددة والخضراء وكفاءة الطاقة.

وشدد بدوي على أهمية كفاءة استهلاك الطاقة في تحقيق وفر كبير يعود بالنفع على الدولة والمواطن ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن قطاع البترول يعمل على تعميق التعاون مع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية المهمة.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على الاستفادة من الخبرات التي تمتلكها الشركتين في مجال كفاءة الطاقة على أسس اقتصادية متبادلة من خلال عمل دراسات لتحسين الكفاءة في مجالات الإنتاج والتكرير.

وشهد الاجتماع استعراض نشاط الشركتين في مجالات تنفيذ شواحن السيارات الكهربائية نظراً لما تملكه الشركتين من بنية تحتية من خلال منصة إدارة منظومة شواحن السيارات لتقديم خدمات متميزة للمواطنين.

وأعرب الوزير عن ترحيبه بتلك المقترحات للتعاون في إطار الشراكة الجيدة مع القطاع الخاص والتي تحقق عائدات مثمرة لجميع الأطراف.

حضر الاجتماع المهندس يس محمد، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس والمهندس محمود ناجي، وكيل الوزارة للنقل والتوزيع والدكتور محمد الباجوري، مدير عام الشئون القانونية بالوزارة.