كتبت- دينا خالد:

استقر سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر ببداية التعاملات، عند مستواه بنهاية تعاملات أمس.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 2300 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2906 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 3390 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 3874 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

واستقر سعر الجنيه الذهب عند 27120 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

تراجع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2490.8 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، بانخفاض 6.59 دولار بنسبة 0.26% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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