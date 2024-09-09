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فودافون تتعاون مع الصافي و"جرين پاكت العالمية لتوطين صناعة الراوترات محليًّا

10:30 ص الإثنين 09 سبتمبر 2024

فودافون تتعاون مع الصافي وجرين پاكت العالمية لتوطي

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كتب- علاء حجاج:

وقعت شركة فودافون مصر، اتفاقية مع مجموعة الصافي وشركة جرين پاكت Green Packet العالمية، بهدف توطين التصنيع المحلي لأجهزة الرواتر المنزلية عالية السرعة CPE، وذلك في إطار تعزيز الاستثمارات في قطاع التصنيع التكنولوجي لتعظيم عمليات النمو والابتكار والتنمية الاقتصادية وتوطين الصناعة المحلية في مصر.

قام بالتوقيع على الاتفاقية كل من، كريم كامل رئيس قسم خدمات الإنترنت الثابت والمجتمعات العمرانية في فودافون مصر، والمهندس صافي وهبة مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الصافي، وفرودو راو رئيس مجلس إدارة شركة جرين پاكت Green Packet .

تعكس هذه الاتفاقية الرغبة الجادة من جميع الأطراف في تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات والتكنولوجيا في مجال تصنيع الراوتر، والذي يعد جزءا أساسيا من البنية التحتية الرقمية الحديثة، كما تأتي هذه الخطوة في إطار رؤية الدولة المصرية نحو تعزيز صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية مصر العربية، والمساهمة الفعالة في تعزيز الاقتصاد الرقمي الوطني.

قال كريم كامل، رئيس قسم خدمات الإنترنت الثابت والمجتمعات العمرانية في فودافون مصر، إن هذه الاتفاقية تمثل خطوة هامة لدعم التصنيع المحلي وتعزيز صناعة الاتصالات وتوطين التكنولوجيا.

وأكد المهندس صافي وهبة، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة "الصافي"، أن الاتفاقية تمثِّل لبنةً جديدة في صرح الصناعة الوطنية التي تعمل مجموعة "الصافي" على تعزيزها منذ انطلاقها.

شركة فودافون مصر شركة جرين پاكت كريم كامل Green Packet
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