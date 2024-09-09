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انخفاض أسعار البيض البلدي اليوم الاثنين في الأسواق (موقع رسمي)

10:04 ص الإثنين 09 سبتمبر 2024

أسعار البيض

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كتبت- أمنية عاصم:

تراجعت أسعار كرتونة البيض البلدي باختلاف النوع خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 169.72 جنيه، بزيادة 1.97 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 170.09 جنيه، بتراجع 4.24 جنيه.

أسعار كرتونة البيض البيض البلدي مجلس الوزراء
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