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وزير قطاع الأعمال يتابع خطط عمل شركات "القابضة الكيماوية" ويناقش فرص الاستثمار

08:45 م الأحد 08 سبتمبر 2024

وزير قطاع الأعمال يتابع خطط عمل شركات القابضة الكي

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كتبت- أمنية عاصم:

عقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعا موسعا مع الأعضاء المنتدبين التنفيذيين للشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، بحضور المحاسب عماد مصطفى العضو المنتدب للشركة القابضة.

وحسب بيان من الوزارة اليوم الأحد، جاء ذلك في إطار المتابعة الدورية لأداء الشركات التابعة وخطط الأعمال التنفيذية وموقف المشروعات.

واستعرض شيمي، خلال الاجتماع، مؤشرات الأداء وموقف المشروعات في العديد من القطاعات والصناعات ومن بينها الأسمدة والكيماويات والتعدين، وسير العمل بالمصانع والشركات ومعدلات الإنتاج والتصدير، وكذلك الفرص الاستثمارية والشراكات المتاحة مع القطاع الخاص.

ووجه الوزير بضرورة المتابعة الدورية للمشروعات ومعدلات التنفيذ وفق برامج زمنية محددة، والالتزام بالاستغلال الأمثل للأصول والطاقات والموارد المتاحة وتحقيق قيمة مضافة ومعايير الجودة والتطوير المستمر، وتسريع وتيرة العمل في تطبيق مشروع تخطيط موارد المؤسسات "ERP"، والاهتمام بتطوير السياسات التسويقية والبيعية لزيادة المبيعات وتعزيز الصادرات وفتح أسواق جديدة.

وأكد شيمي أن توسيع الشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية تمثل أحد مستهدفات خطة العمل.

المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام الشركة القابضة للصناعات الكيماوية القطاع الخاص
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