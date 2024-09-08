البترول: مناقشات مع "ميثانكس" لبحث فرص إنتاج الميثانول الأخضر في مصر

كتب- أحمد والي:

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن صناعة البتروكيماويات تأتي على رأس القطاعات الاقتصادية التي تحقق الاستغلال الاقتصادي الأمثل للموارد البترولية وتحقيق قيمة مضافة تدعم الاقتصاد المصري.

جاء ذلك خلال لقاء المهندس كريم بدوي مع براد بويد، نائب رئيس "ميثانكس" العالمية ومحمد شندي، العضو المنتدب لشركة ميثانكس مصر ومنال الجسري، مديرة العلاقات العامة بالشركة بحضور المهندس إبراهيم مكي، رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات.

وفق بيان من الوزارة، أوضح بدوي، أن اللقاء تناول الموقف التشغيلي لمصنع الشركة بدمياط ومعدلات الإنتاج من منتج الميثانول الذي يدخل في العديد من الصناعات التكميلية كمواد البناء والصناعات البلاستيكية وغيرها من الصناعات، وكذلك مدى تطبيق منظومة وبرامج سلامة العمليات بما يؤدي لضمان سلامة الأفراد والبيئة والمنشآت، وبما يتماشى مع خطط الوزارة في هذا الصدد.

وأضاف الوزير أنه تم خلال اللقاء أيضًا بحث فرص إنتاج الميثانول الأخضر وتحقيق نجاحات مثل ما تحقق مع موبكو وسكاتك النروجية في إنتاج الأمونيا الخضراء، لافتًا إلى أن الوزارة حريصة على تقديم كافة أوجه الدعم للإسراع في تحقيق ذلك خاصة وأن مصنع الميثانكس يعد أكبر مشروع كندي مشترك، مشيرًا إلى أهمية مجالات تحسين كفاءة الطاقة وبرامج تدريب العاملين، مشيدًا بجهود الشركة في مجالات السلامة والصحة المهنية.

ومن جانبه، أكد نائب رئيس "ميثانكس" العالمية، أهمية الشراكة مع قطاع البترول المصري وشركة "ابيكورب" في تنفيذ هذا المشروع باستخدام أحدث التكنولوجيات، والذي يحقق قيمة مضافة من الغاز الطبيعي، وتبلغ طاقته التصميمية نحو 1.3 مليون طن سنويًا من الميثانول، لافتًا إلى هناك توجه عالمي نحو إنتاج الميثانول الأخضر والجميع متحمس لتنفيذ مثل هذا المشروع في مصر، خاصة وأن مصر تتميز بموقع استراتيجي مهم بين الدول وتمتلك بنية تحتية وموانئ متطورة.