البترول: زيادة الاحتياطات من الزيت والغاز بمليوني برميل مكافئ لشركة بدر

كتب- أحمد والي:

قال المهندس إبراهيم مسعود، رئيس شركة "ويبكو" -وهي الشركة المسؤولة عن تشغيل شركة بدر للبترول-، إنه تم إنتاج حوالى 1.5 مليون برميل من الزيت الخام مع المحافظة على أقل تكلفة لإنتاج للبرميل، بالإضافة إلى النجاح فى زيادة الاحتياطيات المؤكدة من الزيت والغاز بحوالى مليوني برميل مكافئ.

وأضاف مسعود، أن إجمالي الاحتياطي المتبقي والقابل للاستخراج وصل إلى 15 مليون برميل من الزيت الخام، وتأكد ذلك من خلال حفر 7 آبار استكشافية و 20 بئراً تنموياً بالإضافة إلى صيانة وإعادة إكمال الآبار المتقادمة.

جاء ذلك خلال الجمعية العامة لشركة بدر للبترول -التي يتم تشغيلها من خلال شركة بترول الصحراء الغربية "ويبكو"- ، والتي ترأسها المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الأحد، عبر تقنية الفيديوكونفرانس، لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2023 -2024.

وأوضح مسعود، أنه تم أمس وضع البئر الاستكشافي بدر x10 على الإنتاج بمعدل 15 مليون قدم مكعب غاز و550 برميل يومياً.

وأضاف مسعود أن الشركة تعمل على زيادة الإنتاج بما يتماشى مع خطة وزارة البترول والثروة المعدنية باستخدام تقنيات تكنولوجية حديثة ومتنوعة بهدف زيادة وتحسين كفاءة الأداء وزيادة معدلات الإنتاج وتحقيق أقصى استفادة من الخزانات غير تقليدية وزيادة الاحتياطيات المؤكدة من الزيت الخام والغاز.

وأشار مسعود أن الشركة تلتزم بكل معايير السلامة والأخذ في الاعتبار كل إجراءات سلامة العمليات، حيث بلغت ساعات العمل بدون حوادث حوالي 5 مليون ساعة بالإضافة إلى الاستمرار في الارتفاع بمستوى التشغيل الآمن بالمنطقة في إطار التوافق مع مخرجات دراسات سلامة العمليات والمخاطر.

وأضاف أنه تم رفع كفاءة شبكة مكافحة الحريق لتغطية جميع المعدات والمنشآت، وإنشاء محطة متكاملة لمضخات الحريق، كذلك تم تحديث منظومة الكشف والإنذار من خلال إضافة كواشف الحريق وعمل وحدات المراقبة والتحكم مع العمل على الارتفاع بمستوى الحقل من تحديث البنية التحتية وامداده بأحدث التقنيات لمواكبة التحول الرقمي وإنشاء منظومة متكاملة لسلامة العمليات.

وخلال استعراض نتائج أعمال الشركة، أوضح الوزير أن ما تحقق منذ إسناد المنطقة لويبكو عام 2012 وحتى الآن قصة نجاح في التعامل مع الحقول القديمة والمتقدمة يمكن الاستفادة منها في الاستثمار في الحقول ذات النماذج المماثلة ، كما أثنى على جهود العاملين بمنطقة بدر 1 والتعاون المثمر مع بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج والحرص على تحقيق زيادة في الإنتاج والاحتياطي، مؤكدا على تقديم كامل الدعم لخطط الزيادة الإنتاجية وتطلعه لتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية خلال العام المالي الحالي.

حضر أعمال الجمعية الجيولوجى علاء البطل، الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونوابه للإنتاج والاستكشاف والمالية والرقابة على الشركات، والمهندس أحمد مصطفى، وكيل الوزارة للإنتاج والدكتور سمير رسلان، وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس حسانين محمد، رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس محمد وسام، مدير شئون الغاز بالوزارة.