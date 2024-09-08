لنحو 4 مليون برميل.. "ويبكو" تسعى لزيادة سعة الزيت الخام بميناء الحمراء

كتب- أحمد والي:

قال المهندس إبراهيم مسعود، رئيس شركة ويبكو، -أثناء عرض المشروعات المخططة والجاري تنفيذها-، إن هناك توسعات بالمنطقة الشمالية لإنشاء مستودعين لتخزين وتداول 630 ألف برميل زيت خام لكل مستودع، بهدف الوصول بسعة إجمالية لميناء الحمراء لنحو 4 مليون برميل، وفق بيان من وزارة البترول، اليوم الأحد.

وأضاف مسعود، أنه يتم العمل بمنطقة التوسعات الشمالية على محورين أولهما استكمال إنشاء المستودعين 11و12 وذلك لزيادة السعة الإجمالية للميناء مجدداً إلى 5.3 مليون برميل، ويتمثل المحور الثاني في تنفيذ الأعمال المدنية للمستودعات من 13-16 ، حيث تم الانتهاء من أعمال الأساسات العميقة للمستودعات، ويأتي ذلك في إطار المخطط العام لاستغلال كامل التوسعات الشمالية والمنطقة الغربية المتاحة حالياً بميناء الحمراء للوصول لسعة إجمالية تقدر بـ 10.5 مليون برميل.

جاء ذلك خلال الجمعية العامة لشركة بترول الصحراء الغربية "ويبكو" -التي تدير ميناء الحمراء البترولي بمنطقة العلمين-، والتي ترأسها المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، عبر تقنية الفيديوكونفرانس، لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2023 -2024.

وأضاف مسعود، أنه بخصوص أعمال منطقة التوسعات الجنوبية والتي تتم الأعمال المتكاملة فيها على مرحلتين، المرحلة الأولى إنشاء مستودعين لتخزين وتداول السولار بسعة 20 ألف طن لكل مستودع، ومحطة توزيع الكهرباء وباقي التسهيلات.

كما تم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع والتي تشمل إنشاء ثلاثة مستودعات سولار بسعة 10 آلاف طن للمستودع ومستودعين لوقود الطائرات بسعة 20 ألف طن للمستودع وإضافة مستودع سولار سعة 20 ألف طن، بالإضافة لما يلزم من مرافق وتسهيلات، وتتم الأعمال المتكاملة للتوسعات من خلال شركة بتروجت مما يعظم المكون المحلي ويدعم الإسراع بتنفيذها.

وأوضح مسعود أنه تم استلام حوالي 81 مليون برميل بتسهيلات التخزين بميناء الحمراء وشحن حوالي 27 مليون برميل من خلال التسهيلات البحرية، بالإضافة إلى إمداد معامل التكرير بحوالي 54 مليون برميل من خلال الخطوط البرية، مع الالتزام الكامل بتنفيذ كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة مما أدى إلى تحقيق 27 مليون ساعة عمل آمنة.

وأوضح مسعود أن ما تم تنفيذه من أعمال في مجال السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، حيث تم تطوير منظومة مكافحة الحريق لخدمة التوسعات الجاري تنفيذها حالياً بالمنطقة الجنوبية لتحقيق متطلبات السلامة اللازمة.

ومن الجدير بالذكر أن شركة ويبكو بدأت في العمل على إنشاء نظام تكامل وسلامة الأصول وذلك لتحقيق التشغيل الآمن للمعدات والعمل على مد عمر هذه المعدات لتحقيق أعلى عائد، حيث أن هذا النظام هو ركيزة من الركائز الأساسية لنظام إدارة سلامة العمليات.

وأكد الوزير على أهمية ما يتم من جهود على أرض الواقع بميناء الحمراء البترولي من تطوير للبنية الأساسية بها وإضافة توسعات جديدة تزيد من قدراته كميناء استراتيجي يحقق تداول البترول والمنتجات البترولية بأعلى كفاءة وقدرة على إنجاز الأعمال وفق المخطط مع الالتزام عالي المستوى بالتشغيل الآمن، وأثنى على جهود العاملين وحرصهم على التطوير المستمر ودورهم الهام في تنفيذ الرؤية التخطيطية الواعية للمستقبل والمواكبة لجهود الدولة التنموية بتناغم كامل مع الوزارة والهيئة المصرية العامة للبترول.

حضر أعمال الجمعية الجيولوجى علاء البطل، الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونوابه للإنتاج والاستكشاف والمالية والرقابة على الشركات، والمهندس أحمد مصطفى، وكيل الوزارة للإنتاج والدكتور سمير رسلان، وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس حسانين محمد، رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس محمد وسام، مدير شئون الغاز بالوزارة.