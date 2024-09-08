خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الزيت واللحوم واستقرار الذهب

كتب- أحمد والي:

انخفضت أسعار أسعار اللحوم والزيت، في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفعت أسعار الدواجن، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والذهب يستقر بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ماذا فعلت أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر بمنتصف التعاملات؟

انخفاض أسعار اللحوم والزيت ارتفاع الدواجن اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض البلطي وارتفاع الجمبري اليوم الأحد في سوق العبور

انخفاض البصل وارتفاع الباذنجان في سوق العبور اليوم الأحد

أسعار كرتونة البيض اليوم الأحد في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)