انخفاض أسعار اللحوم والزيت ارتفاع الدواجن اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

كتب- أحمد والي:

انخفضت أسعار الأرز والفول والدقيق والزيت واللحوم خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بأسعار أمس، بينما ارتفعت أسعار الدواجن والجبن الرومي، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 33.07 جنيه، بانخفاض 67 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 55.16 جنيه، بانخفاض 6.23 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 27.03 جنيه، بانخفاض 1.67 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 83.75 جنيه، بانخفاض 13.47 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 35.6 جنيه، بانخفاض 1.26 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 30.97 جنيه، بانخفاض 95 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 61.27 جنيه، بانخفاض 4.23 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.22 جنيه، بانخفاض 28 قرشا.

لتر زيت الذرة: 101.6 جنيه، بانخفاض 9.29 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 396.99 جنيه، بانخفاض 8.67 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 104 جنيهات، بزيادة 4.13 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 27.3 جنيه، بزيادة 1.22 جنيه.

كيلو الفول السائب: 43.5 جنيه ، بزيادة 1.41 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 121.43 جنيه، بانخفاض 2.02 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 254.15 جنيه، بزيادة 4.75 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 28.14 جنيه، بانخفاض 1.04 جنيه.

كيلو المسلى الصناعي: 110.62 جنيه، بتراجع 7.76 جنيه.