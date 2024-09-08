انخفاض البلطي وارتفاع الجمبري اليوم الأحد في سوق العبور

كتب- أحمد والي:

انخفضت أسعار السمك البلطي والسبيط الكاليماري والكابوريا، خلال تعاملات اليوم الأحد، بينما ارتفعت أسعار المكرونة السويسي والجمبري الصغير، مقارنة بمستواها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 79 و 81 جنيها، بانخفاض 3 جنيهات.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيها.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 90 جنيها و 200 جنيه، بارتفاع 40 جنيها.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 200 جنيه و400 جنيها، بانخفاض 20 جنيها.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و160 جنيها، بانخفاض 15 جنيها.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 170 و 380 جنيها، بارتفاع 10 جنيهات.

سعر كيلو السمك البوري: سجل بين 90 جنيها و100 جنيه.