انخفاض البصل وارتفاع الباذنجان في سوق العبور اليوم الأحد

كتب- أحمد والي:

انخفضت أسعار البصل الأحمر، والفلفل الرومي البلدي، الليمون البلدي خلال تعاملات اليوم الأحد، بينما ارتفعت أسعار الباذنجان البلدي والفلفل الحامي البلدي الخيار البلدي، في سوق العبور لتجارة الجملة، مقارنة بأسعار أمس.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضراوات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 8 جنيهات و15 جنيها.

البطاطس بين 12 و20 جنيها.

البصل الأحمر بين 5 جنيهات و6.5 جنيه، بتراجع جنيه.

البصل الأبيض بين 6 و9 جنيهات.

الكوسة بين 14 و20 جنيها، بتراجع جنيه.

الباذنجان البلدي بين 3 جنيهات و6.5 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 9 جنيهات و15 جنيها، بتراجع جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها، بزيادة جنيه.

الملوخية بين 4 و7 جنيهات.

الخيار الصوب بين 15 و19 جنيها.

الخيار البلدي بين 9 جنيهات و13 جنيها، بزيادة جنيه.

أسعار الفاكهة

عنب بناتي أصفر بين 20 و 35 جنيها.

عنب بناتي أحمر بين 20 و 35 جنيها.

مانجو بلدي بين 16 و20 جنيها.

برتقال صيفي بين 14 و 17 جنيها، بزيادة 3 جنيهات.

الليمون البلدي بين 3.5 و 8.5 جنيه، بتراجع جنيه.

البطيخ بين 64 و80 جنيها الوزن من 8 إلى 10 كيلو.