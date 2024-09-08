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أسعار كرتونة البيض اليوم الأحد في الأسواق (موقع رسمي)

10:31 ص الأحد 08 سبتمبر 2024

أسعار البيض

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كتب- أحمد والي:

تباينت أسعار كرتونة البيض باختلاف النوع خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 167.75 جنيه، بارتفاع 1.93 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 175.14 جنيه، بانخفاض 93 قرشا.

أسعار البيض كرتونة البيض ركز معلومات مجلس الوزراء
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