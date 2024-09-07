خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الحديد واللحوم والذهب

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بمستوياتها أمس، كما ارتفعت أسعار الدواجن، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والذهب استقر خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

أسعار البيض اليوم السبت في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت في الأسواق (موقع رسمي)

أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم السبت

أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم السبت في سوق العبور

ارتفاع أسعار اللحوم والزيت والجبن اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

عودة للارتفاع.. سعر الذهب اليوم السبت في مصر بمنتصف التعاملات