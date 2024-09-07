عودة للارتفاع.. سعر الذهب اليوم السبت في مصر بمنتصف التعاملات

كتبت- دينا خالد:

عاد سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر للارتفاع بمنتصف التعاملات، وزاد الجرام بنحو 10 جنيهات، مقارنة بمستواه في بداية تعاملات اليوم، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2300 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2906 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 3390 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 3874 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 27120 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

واليوم عطلة رسمية في بورصات المعادن العالمية.

تراجع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2497 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، مع نهاية تعاملات أمس الجمعة، بانخفاض 19.35 دولار بنسبة 0.77% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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